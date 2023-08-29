立委王鴻薇揭發新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電， 鄭家人表示鄭永金和鄭朝瀚「不予回應！」

鄭家人指鄭永金得知王鴻薇的指控相當氣憤，自認並無不法，若有違法早遭檢調處分，王鴻薇都是拿舊的資料冷飯熱炒，諸多資料訊息錯誤，懷疑是為選舉蹭熱度，不會隨之起舞。

被王鴻薇點名的竹北市長鄭朝方，原本要回應，經過開會決議，因事件與鄭市長無關，暫無回應。