鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲談整合，但卻遭柯營諷刺「緊迫盯人」。對此，國民黨立委王鴻薇認為，郭已進入關鍵期，若要發動連署，9月13日就要開始申請，時間確實非常緊迫，在野聯盟的整合時間也確實有限。

王鴻薇說，近日看到郭動作頻頻，她本身也有參選過，非常了解時間的壓力，所以郭這樣的行爲，她作為參選人並不意外。

至於國民黨副主席連勝文昨日稱與郭交流後，對方堅稱要「郭上侯下」，晚間又發聲明澄清，願意𠄘擔所有誤解之責。王鴻薇說，這中間可能有誤會，連在臉書澄清，沒有跟郭董見面，而是跟對方親屬聯絡，他講得很清楚，也有助於釐清，至於最後郭的意象是要切割，或沒有堅持要「郭下侯上」。

針對藍營是否要對郭搓湯仔圓，王鴻薇說，搓湯仔圓湯是利用你要參選，換取金錢、名位或知名度等，但錢或名位都不是郭想要的，因此她認為過去、未來有整合條件或機會都不叫搓湯仔圓湯，「請問郭要換錢嗎？國民黨也沒錢給他」。