日本政府今天表示，北韓計劃在8月24日至31日間朝黃海及東海發射一枚「人造衛星」。日本首相岸田文雄今天除了譴責北韓有違安理會相關決議，也強烈要求北韓中止發射。

日本朝日新聞、日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳表示，今天凌晨接獲北韓負責船舶相關業務的航道當局通知，將在8月24日0時到31日0時之間發射「人造衛星」。北韓5月也曾發出同樣通知，但當時發射以失敗告終。

目前預估「人造衛星」落下地點可能在北韓西南部的黃海2處海域，及菲律賓呂宋島東邊的太平洋1處海域，皆在日本的專屬經濟區（EEZ）外。海上保安廳針對這3處海域發出「航行警報」，呼籲往來船舶注意可能的掉落物。

岸田今天上午表示，即使目的是要發射衛星，但使用彈道飛彈技術發射已違反聯合國安全理事會相關決議，「是攸關日本民眾安全的嚴重問題」。

同時，岸田也下達3點指示，包括提供國民資訊、跟相關國家合作強烈要求北韓取消發射，及採取萬全準備因應突發狀況。

日本政府為屆時可能掉落在日本的領土、領海做好準備，包括自衛隊配備神盾戰鬥系統艦艇及沖繩縣內愛國者三型防空飛彈（PAC-3）部隊，也都完成相關部署。

岸田表示，將在全力持續蒐集情報及進行警戒監視同時，跟美國與南韓合作應對。

日本防衛大臣濱田靖一表示，將維持日前已發布的「破壞措施命令」，讓自衛隊對屆時可能掉落在日本領海或領土的彈道飛彈等做好攔截準備。

日本自衛隊法規定的「破壞措施命令」，指的是為因應試射或事態驟變造成彈道飛彈來襲，有可能掉落在日本領土或領海的情況，防衛大臣可在獲首相同意下，命令自衛隊進行飛彈攔截。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120822