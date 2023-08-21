美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演今起實施，規模較往年大幅擴張，為預防北韓試射飛彈等軍事挑釁行為，南韓軍方於演習期間也將強化監視北韓與應對體系。

美韓軍方今天至31日將舉行為期10天的年度聯合軍演，北韓中央通信社（KCNA）在演習正式展開同時也公開北韓領導人金正恩視察東海（East Sea）海軍艦隊及視察戰略巡弋飛彈試射消息，但未提及視察何時進行。

平壤當局將美國與南韓的聯合軍演定調為針對北韓的軍事挑釁，往年多會在演習前後透過試射飛彈等方式表達不滿，不久前更警告，若美國不放棄針對北韓的「敵對政策」，將採取「毀滅性的核嚇阻」措施，並稱試射飛彈是因應挑釁的自衛行為。

南韓國家情報院17日向國會提出資料，在北韓境內發現準備進行洲際彈道飛彈（ICBM）試射等多種挑釁行動的跡象，推測是針對美日韓峰會或美韓聯合軍演；不過日前在美國舉行峰會期間，北韓並無動靜，也未針對峰會中有關北韓的內容發表相關談話。

駐韓美軍先前表示，今年聯合軍演將是太平洋最大規模演習，除陸、海、空軍及陸戰隊外，駐韓美軍與美國本土的太空軍也將參與。

韓聯社報導，這次演習內容將全面重新調整，反映已升級的北韓核武、飛彈能力，周遭安全局勢變化，以及俄烏戰爭中汲取的經驗，首次模擬北韓在戰時或有事時散布假消息等情況，野外機動訓練規模也將擴大。

配合21日至24日的第一階段軍演，南韓行政安全部也將進行4天3夜的乙支演習，預期動員4000多個行政機關、團體及重點管理對象企業，超過58萬人參與，演練在緊急事態時的行政支援程序。23日則將時隔6年進行全國單位的民防演習。（編輯：韋樞）1120821