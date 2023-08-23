「華盛頓郵報」報導，美國朝野兩黨正共同努力限制中國的影響力。在華府，白宮和國會議員尋求限制TikTok等中資企業；各州議員則祭出新招，限制中資取得美國的土地所有權。

根據華郵針對倡議團體「美國亞太裔正義組織」（Asian Pacific American Justice）彙整的數據所做分析，美國33州議會議員今年以來已提出81項法案，要禁止中國政府、部分總部位於中國的企業和許多中國公民購買鄰近軍事基地的農業用地或房地產，其中十幾項法案如今已在阿拉巴馬州、愛達荷州和維吉尼亞州等地通過成為法律。

雖然多數法案都是在共和黨主導的州立法機構通過，不過部分法案獲得兩黨支持，發起者宣稱他們是在對付國安威脅。支持這類法案的人士表示，中國政府可能會在軍事基地附近購買的土地發起情蒐行動，而且如果敵對外國實體取得太多農業用地，恐威脅美國糧食供給。

但亞裔美國人倡議團體和部分立法人員都已提出警告，稱這類新法案超出了國安考量，在仇恨犯罪攀升的時期，恐助長對美籍華人的歧視，也令人想起過去他們被公然禁止擁有房產和土地的時期。

前德州共和黨籍州眾議員黃朱慧愛（Martha Wong）說：「這樣的無知導致人們認為，因為你是華人，你就是中國政府的一部分。」

中國大使館也譴責這類立法行動。

中國大使館在致華郵的聲明中指出：「中國和美國之間的商業互動對雙方都有利。將貿易和投資政治化違背了市場經濟原則，也削弱了民眾對美國市場的信心。這樣的限制也有可能助長美國的亞裔仇恨情結和種族歧視，悖離美國價值觀。」

雖然這類法案多半也禁止與其他「外國敵對勢力」有關的土地所有權，包括俄羅斯、伊朗和北韓，然而立法者的言論卻幾乎全都聚焦於中國，有些州的作為甚至超越了鎖定政府實體。佛羅里達州一項法律就限制持有非觀光簽證的中國公民才能購買土地。

這類立法行動在過去2年呈激增趨勢，先前各州立法人員總共提出不到30項此類法案，其中只有2個法案成為法律。今年2月，中國間諜氣球飛越美國，遭美國空軍擊落，人們的擔憂與日俱增，這些法案又再度受到關注。

批評人士指出，美國日益增長的反亞裔情緒也助長了這類行動，這點可從仇恨犯罪行為增加一事證明。仇恨犯罪在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間特別嚴重。

高齡84歲的黃朱慧愛作證反對德州幾項相關法案，她描述自己兒時在家人所開設雜貨店的儲藏室居住多年，因為沒有人願意租售房子給他的華裔美籍父親。她說：「我們不想倒退到我父親面臨那種歧視的時代。」

美國民權聯盟（ACLU）針對佛羅里達州政府相關訴訟案的首席律師高斯基（Ashley Gorski）說：「根據國籍禁止人們購置房產，是公然違憲的行為。依據憲法，人人在美國都有權受到平等的保障，包括其他國家的公民。」

無論如何，追蹤這類立法的立法人員和倡議人士表示，各州眾院提出更多這類法案的聲勢正在增長。