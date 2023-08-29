「永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金」總面額等值新臺幣200億元整，其中新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由元大銀擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券及美國優質投資等級債券的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。另自成立日起屆滿3年後，經理公司可依其專業判斷，於基金持有債券到期後投資短天期債券，不受上述投資比例限制。

不過，證期局指出，此基金屆時可投資的短天期債券信用評等或其債券保證人、發行人的長期信用評等，應符合所訂任一家信用評等機構評等等級為BBB-或Baa3以上，資產保持最高流動比率仍不得超過基金資產總額50％。

此基金存續期間為自成立日次一營業日起至屆滿4年到期日當日，基金成立日起次一營業日起即不再接受受益權單位申購。自成立日起屆滿90日後，受益人可於每營業日提出買回申請，惟基金未到期前申請買回，將收取提前買回費用2％、並歸入基金資產。