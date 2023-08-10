保瑞表示，除了兩大事業體業務持續保持穩定外，旗下因去年9月併購安成藥業所取得之眼藥製造廠區-景德製藥也在日前正式整併至集團全球代工CDMO事業體，同時更新公司英文名稱為Bora Pharmaceuticals Ophthalmic Inc.，所有管理流程與品質系統將統一由集團全球代工CDMO管理團隊掌舵規劃，將可大幅提升製造效率。

保瑞表示，眼藥廠正式納入CDMO業務產能後，已吸引數個對於眼藥代工合作有興趣的國際客戶詢問訪廠，也將為保瑞集團全球代工CDMO業務成長動能再添柴火。