在宣布該交易之前，周一曼聯股價收盤下跌1.6%，愛迪達跌0.6%。

曼聯的美國老闆此前曾考慮賣出該球隊。而上個賽季在教練Erik ten Hag執掌之下，曼聯在英國國內排名第四名，因此曼聯今年將重返獲利豐富的歐洲杯冠軍聯賽(UEFA)。

愛迪達是在2015/16年的球季首次成為曼聯官方球衣贊助商，從耐吉(Nike)的手中搶走，當時的交易並達到7.5億英鎊，為當時的創紀錄新高。

自從美國老闆、Glazer家族在去年底啟動出售曼聯的出售程序之後，曼聯一直在與各方進行談判，潛在的買家包括卡達王室富商，以及英國億萬富翁Jim Ratcliffe。

曼聯與愛迪達的新協定將持續到2035年6月。根據新協定，愛迪達的年度付款將與曼聯參與歐洲UEFA冠軍杯的情形連動。如果曼聯連續兩個賽季未能參與歐洲冠軍杯聯賽，其年度支付將減少適用金額約30%。

關於UEFA歐冠杯的參與，主要視該球隊前一年在國內的戰績，排名前茅者，方得在賽季中，一方面參與國內聯賽，一方面與歐洲其它頂尖球隊競爭比賽。