新北市今年表揚122位特優里長及49位績優民政人員，感謝他們在第一線的付出，近年有不少年輕人投入里長工作，新北市三重區永安里長黃麗伃就是本屆最嫩的特優里長，30歲的她外型亮麗、清秀，但投入里長工作已4年，她表示，自己夢想的職業就是里長，目前沒有考慮轉職，想要一直做下去，也鼓勵更多年輕人投身服務。

新北市長侯友宜今頒發獎牌，他表示，里長是市府和里民溝通的重要橋樑，轄內幅員遼闊，察覺地方問題不容易，需要仰賴1032位里長深耕地方，在里內訪查巡視，即時反映問題、發現需要救助的對象，他可以連續在遠見雜誌拿到4連霸五顆星市長，也是歸功於基層里長。

本次受表揚的特優里長中，最高齡者為80歲石門區茂林里長簡義雄，最年輕者是30歲黃麗伃，黃麗伃是中正大學勞工關係碩士，研究所畢業後即投入里長選舉，她表示，從小阿嬤就會去找里長伯幫忙，從此留下里長熱心助人的好印象，也確定了自己的志向。

黃麗伃也媒合社區及外部力量，申請公部門計畫結合里辦公處資源，成立「長者健康促進站」，強化推動在地長者的健康促進活動，她也發想設置「享食冰箱」，媒合愛心捐贈單位，避免食物浪費，讓民眾可以獲得更多食物資源。

黃麗伃表示，她從里長工作獲得許多成就感，目前也沒有計畫參選市議員，希望繼續為里民服務，也鼓勵更多年輕人一起返鄉服務。

另外，中和區安平里長林芳飾擔任里長已33年，他只要遇到處境困頓的里民，皆會自掏腰包提供金錢及物資上的幫助，林芳飾說，時常有經濟弱勢或身心障礙的里民打電話給他，只要有需求他都會包個紅包，雖然金額不大，至少能幫忙對方度難關，秉持助人為快樂之本的精神，一直做到了現在。

民政局長柯慶忠表示，新北市府2019年辦理表揚活動至今，表揚610名特優里長及251名績優民政人員，除了鼓勵及肯定基層人員辛勞外，更感謝里長與民政同仁在自己的崗位上無私奉獻，讓市政推動更加順利。