《公職人員選舉罷免法》修法新增「排黑條款」今( 26 日)三讀通過，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，以及犯投票行賄罪，獲判有罪判決並「受判緩刑的宣告者」等，都終生不得參選。媒體人黃揚明指出，國民黨提名參選雲林縣第一選區的現任不分區立委林文瑞，才是第一個中槍的人。

國民黨籍不分區立委林文瑞（中）已被國民黨提名參選雲林第一選區立委。（周麗蘭攝）

立法院今下午三讀《選罷法》修正案，外界都關注新增的曾觸犯洗錢罪判刑有罪確定者終身不得參選，前總統陳水扁的兒子陳致中的政治生命也因此終結。

黃揚明在臉書指出，其實原本的法條中就有曾犯「投票行賄罪」有罪確定者不得登記為公職選舉候選人，但緩刑者不在此限，但此次修法修正為「犯上述之罪，經有罪判決確定並受緩刑的宣告者，亦同。」

黃揚明表示，國民黨在 4月 12 日的中常會上，已經通過提名參選2024立委選戰雲林縣第一選區的現任不分區立委林文瑞，曾在 2004 年因犯投票行賄罪，獲判緩刑，「林文瑞應該才是這次修法後第一位參選資格受影響者，是否會因此提釋憲，讓我們繼續看下去。」

黃揚明也提到，無黨籍立委蘇震清一審被判10年，也符合此次修法的禁止參選規定。對此，蘇震清今日表示他也贊成排黑條款，但「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得登記為候選人」一項有違反比例原則的問題。但蘇震清表示，不會提釋憲，也不會有什麼進一步的動作，雖不能參選也會繼續服務鄉親。