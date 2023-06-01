有前民進黨婦女部黨工5月31日在臉書發文控訴，曾遭遇遭承攬廠商性騷擾，事後向時任民進黨婦女部主任許嘉恬反應，卻遭對方冷言冷語、質疑她「為什麼當下不跳車？」後民進黨緊急發聲明道歉。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，不少人更點名長期關注婦女權益的綠委范雲，質疑她人去哪了？

網友回應。（圖 / 擷取自PTT）

民進黨昨發聲明表示，嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。並且提到，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組，已與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。

對此，鄉民們紛批「綠色是可以被原諒的顏色，不必去查」、「民進黨包庇黑道、詐欺犯、性騷擾犯，下來還要包庇什麼」、「 雙標黨不意外，婦女部靜悄悄的」、「民進黨好恐怖，真的爛到骨頭裡去了」、「范雲人去哪了」、「民進黨婦女部指監督政敵啦」、「范雲又躲起來了喔？」

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