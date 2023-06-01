民進黨黨工公開自己被黨長期合作導演性騷擾，多次申訴卻被民進黨婦女部吃案。陳沂認為，這整件事的重點是「吃案」欸！平常高舉女權的民進黨婦女部，遇到自己人出事立刻雙重標準；不只如此，還譴責受害人，嘴臉真是太噁心了。

民進黨前婦女部員工31日晚間在臉書提到，去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬報告卻沒有受到相關處理。她向民進黨婦女部申訴，得到的竟是冷處理，反問她：所以呢？妳希望我做什麼？還問她當下怎麼不跳車？怎麼不叫出來？

陳沂指出，賴清德和蔡英文被問及此事，表示強力譴責、重啟調查、性騷零容忍。被網友翻出來蔡英文之前還親膩叫性騷擾導演「輝哥」，出事後立刻切割。這些官腔確實奏效，現在民進黨支持者紛紛讚揚高層真是太棒了，了不起，負責！

陳沂質疑，到底要譴責什麼？需要的是鄭重跟受害者道歉吧！這整件事的重點是「吃案」欸！平常高舉女權的民進黨婦女部，遇到自己人出事立刻雙重標準。不只如此，還譴責受害人，嘴臉真是太噁心了。

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