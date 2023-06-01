民進黨婦女部前黨工爆料，過去遭遇性騷擾案件時，向時任婦女部主任求助，卻遭對方冷言冷語對待，引起各界怒火。民眾黨主席柯文哲今晚在臉書表示，柯文哲說，通往性別平權 ，台灣還有很長的路要走，這封斑斑血淚的求救信，不該被漏接，所有人都要翻閱、聆聽，並且哀矜勿喜。

柯文哲表示，昨天深夜，前民進黨黨工透露自己遭到職場性騷擾，當時民進黨婦女部主任的處理方式是「先質疑」，再請同仁去華山大草原手牽手大喊，發洩情緒。

柯質疑，不處理問題，還讓被害人懷疑自己做錯了什麼？這種處理方式非常諷刺，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題！

柯文哲強調，其實面對這一封求救信，每個人都應該哀矜勿喜。內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。

柯文哲指出，在通往性別平權的道路上，其實我們都在邊走邊學；這封斑斑血淚的求救信，不該被漏接，所有人都要翻閱、聆聽，並且哀矜勿喜。

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