民進黨近期性騷擾事件連環爆，不少評論認為，這恐會對民進黨總統候選人兼黨主席賴清德的選情造成影響。對此，有一份在賴清德本命區台南市進行的2024大選街訪民調今（7）日出爐，結果顯示，儘管賴的票數為第一，但卻沒有呈現壓倒性的優勢。

YouTuber「比特王」今上傳了近期於台南進行的2024街訪民調投票影片，此次投票於台南都會公園進行，共計有99位民眾參與投票。而最終的結果為：賴清德42票，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜24票，民眾黨候選人兼黨主席柯文哲33票。

許多網友們也在「比特王」的影片留言區留言，對於賴清德的得票第一，有人痛批「在爆出爐渣、光電、議長賄選等爭議後，台南人居然還是無動於衷」、「台南真的是綠到爆」，然而，也有人指出「差距正在縮小，台南渴望改變的心其實去年選舉就已經有跡象，相信下半年還會再變化」、「賴清德沒有壓倒性勝利，這結果比我想像中好」。