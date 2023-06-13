台中市長盧秀燕日前在IG上傳了一段暢飲可樂的影片，今遭多位民進黨籍市議員指責不健康，並呼籲她應以身作則、示範健康飲食習慣。對此，國民黨立委洪孟楷表示，一個月前民進黨總統參選人賴清德才自爆喝全糖珍奶，綠營議員不曾說任何話，如今是為反而反，突顯綠營的雙標。

洪孟楷說，今天台中市議會綠營的議員竟然大動作針對盧秀燕喝可樂影片批評，好似盧秀燕吃了什麼違禁品？對比一個月前賴清德自爆喝全糖珍奶，這群綠營議員不曾說過任何話。只為反對而反對，這樣問政令人失望。

洪孟楷表示，盧秀燕喝可樂被批評、賴清德全糖珍奶沒問題；突顯綠營的雙重標準從來不令人失望。他強調，飲食習慣是個人喜好，民代在議會的干預，這是要限縮人身自由？再者，還是認定可樂是不能飲用？要不要建請衛福部訂出標準，而非硬要在雞蛋裡挑盧秀燕的骨頭。

洪孟楷說，監督市政可以有更多的高度，如果整個台中市食、衣、住、行、各市民需求都沒被質詢，只剩盧市長喝什麼、吃什麼，是否也代表台中市政沒有可以挑剔之處；為反而反的雙重標準，只會讓國人更加傻眼。