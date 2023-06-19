政壇MeToo連環爆料，民眾黨立委邱臣遠17日遭民眾黨立委賴香伶前國會助理控性騷，被邱直接否認，更稱與該女子不認識，賴香伶更質疑爆料者有政治鬥爭動機。對此，民進黨立委洪申翰19日受訪表示，賴香伶跳過事件及真相釐清，迴避自己作為雇主的責任，就用政治鬥爭反過來指控受害者，真的是大開眼界。

洪申翰指出，這幾乎是這波METOO風潮中，首次看到以政治鬥爭指控受害者的回應，而賴香伶卻做了最錯誤的示範，因為許多感受到職場性騷擾的受害人，迫於希望保有工作或經濟因素，不敢在任職期間提出申訴。

洪申翰秀數據表示，根據勞動部2022年的調查顯示，20萬受僱勞工曾遭職場性騷擾，申訴者卻不到4萬人，其中的原因就包含擔心受到二度傷害。

洪進一步說，根據媒體報導，邱臣遠將對該女提告妨害名譽，他提醒，立委的媒體關注度與公權力遠超過一般民眾，在相關事實調查結果出爐以前，不應該用這種手段因應，讓受害人心生恐懼。