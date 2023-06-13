【全程字幕】是否出席餵藥案專案報告？ 侯友宜：面對問題從來不逃避

面對新北市板橋幼兒園餵藥案持續延燒，民進黨議員不斷要求市長侯友宜至議會作專案報告，侯友宜今（13）日受訪時表示，面對所有問題從來不逃避，這個過程也讓他有機會把來龍去脈說清楚，但他也強調一件事，就是會尊重議會的安排。

侯友宜表示，在這段時間裡，社會大眾對於餵藥案有很多疑慮，他會逐一向大家說明跟報告，尤其是在新北市府跟地檢署在行政處理以及偵查過程中，市府一直直接面對所有問題，當中有很多不實的訊息跟謠言，他會藉很多場合跟大家一一報告，侯也重申，面對所有問題，從來不會逃避，若在議會也讓他有機會把來龍去脈說清楚，但更重要的是尊重議會。

至於民進黨主席、副總統賴清德影說4月就有通報並影射新北市府沒有成立醫療團隊一事，侯友宜態度強硬回擊，他說賴清德如果用「很早就有接到通報」，這就是一個抹黑、造謠，因為事實上，新北市從第一時間接到通報，就立即報給地檢署指揮偵辦，完全沒有掩蓋案情。

侯友宜強調，市府完全在第一時間積極面對，檢方與市府團隊共同釐清真相，這個真相很重要，尤其在偵查過程中，在沒有釐清真相之前，必須要了解整個過程，最重要的是保護孩童安全、讓家長安心，也讓老師清楚知道，辦案一定勿枉勿縱，所以在過程中，不用再製造更多氛圍讓很多人恐慌，這才是辦案最重要的目的。

「所以賴副總統以及很多民代，甚至很多人說得絕非事實，都是製造恐慌，讓很多人以訛傳訛！」侯有宜說，新北市多次澄清，在第一時間接到通報，就報請檢方偵查，直到今天為止，都是在查證以及整個檢方偵查底下，行政體系快速展開配合。