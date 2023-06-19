近來新北市「餵藥案」持續發酵，中華民國幼教聯合總會18日晚間也發出聲明，呼籲幼教人員暫停餵藥行為，推行「生病不入校、老師不餵藥」行動。基隆市長謝國樑表示，希望不要因為個案，抹滅廣大幼教老師的努力。

謝國樑表示，他希望餵藥案能夠趕快釐清，但在此同時，也希望社會大眾不要過度打壓幼教老師。謝國樑透露，基隆上周就傳出有幼教老師拒絕為孩子餵藥。他說，最近國內流感比較嚴重，孩子生病時，學生家長只能請幼兒園的老師協助孩子餵藥。

謝國樑說，希望個案的案情能夠盡速釐清，不要無限上綱，認為這是幼教的通案，抹滅大多數幼教老師的愛心與努力。他進一步指出，日前，民進黨議會黨團召開記者會，要求基隆市府主動檢驗全市幼兒園。謝國樑說，雖然他可以理解這是基於關心基隆的孩子們，但卻可能造成幼教老師們心寒。

後續向基隆市教育處求證，據了解，謝國樑所說的「拒絕餵藥」一事，其實是一場誤會。基隆市政府教育處原本就依中央所要求，訂定明確的「託藥措施」。也就是說，當家長有需要請幼兒園老師們為孩子餵藥時，除了藥劑外，還應附上相關的醫囑、藥袋或是相關指示，一方面確保孩子會吃到正確的劑量，另一方面也是明確規範老師須依醫囑餵藥。

會傳出「拒絕餵藥」，是因為仁愛區一家幼兒園，就有學生家長未提供老師相關的醫囑、藥袋等資訊，致使幼兒園老師無所適從，才沒有為學生餵藥。經教育處解釋後，家長已提供相關資訊，幼兒園老師也協助學生餵藥。

但隨著幼教總會發出了聲明，謝國樑說，希望社會大眾不要因為個案，就抹滅所有幼教老師們的愛心及努力。