謝衣鳳與侯友宜同框的競選文宣照片。（謝衣鳳提供／孫英哲彰化傳真）

同框合照秀團結！國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天到彰化縣走透透，下午來到二林鎮慈恩老人養護中心與地方民眾座談時，同行的立委謝衣鳳向他秀出手機中的照片，是謝與他合體同框的競選文宣照，共有兩個版本，讓他看了開懷大笑，成為座談會中的有趣插曲。

2024除了總統大選引發全民關注，立委選舉同時也牽一髮動全身，國民黨在宣布徵召新北市長侯友宜參選總統後，外界也十分注意侯是否能成為帶領同黨立委參選人往前衝的最強母雞，國民黨立委參選人是否找侯合體拍攝競選文宣照片，也成為觀察指標。

侯友宜今天在彰化縣走透透拜訪基層，下午來到二林鎮慈恩老人養護中心時，與二林區的地方人士及民眾進行座談，過程中，同行的立委謝衣鳳突然向侯友宜秀出手機中的照片，讓侯看了開心得哈哈大笑。是什麼照片讓人看了這麼開心？謝衣鳳也向媒體解答。

同時兼任國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳳說，她給侯市長看的是這幾天才做好的競選文宣照片初稿，有兩個版本，都是她和侯市長同框合體的照片，因為是初稿，還在設計中，所以還會再調整，她先給侯市長看過，從侯市長的反應，她可以感覺侯市長應該是很滿意。