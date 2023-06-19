新北市私幼餵藥案延燒多日，真相卻未明，許多教保人員遭到無端指責，中華民國幼教聯合總會昨發出聲明，幼兒「生病不入校、老師不餵藥」，呼籲真相尚未釐清前應暫停幼兒園及教保人員餵藥，掀起議論。對此桃園市教保團體表示，雖痛心但支持該聲明，呼籲政府盡快查明真相。

中華民國幼教聯合總會昨在臉書發出聲明，鑒於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子及教保人員的作為之下，因處方藥物具專業性，教保人員尚未具備醫療專業知識，在未釐清事情相之前，敬請各縣市理事長，轉達會內會員，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為。

「教保人員沒有醫藥背景，餵藥時戰戰兢兢、餵完藥還膽戰心驚！」桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖感嘆，適量是藥、過量是毒，餵藥案至今沒有真相，現在所有幼兒園被當成嫌疑人全面稽查，呼籲政府要從源頭查起，家長、醫師及藥師都應列入考量，而不是把所有嫌疑推給餵藥人。

黃聰霖說，總會的決定許多幼兒園教保人員討論出的結果，這不是情緒化因不滿就罷工不餵藥，真相未釐清前，教保人員也會擔心自己餵給孩子的藥究竟有沒有問題，該聲明是向政府呼籲趕緊查明真相、向社會表達教保人員的為難，教保人員也需要自保，雖然痛心但對於總會的聲明我們是支持的，家長很辛苦、老師很無助、孩子很無辜，這就是現在的現況。

黃聰霖強調，若孩子有緊急需求、長期慢性處方用藥等情形，只要家長要求，該做、能做的幼兒園都還是會做，請家長體諒教保人員的為難。另也向政府喊話，盼儘速查明餵藥案真相，不要再拖下去，讓老師與家長間的關係惡化，待真相水落石出、教保人員能安心餵藥後，一定會第一時間恢復。

教育局則表示，針對新北私幼餵藥案，已請各園確依幼兒教保及照顧服務實施準則與相關規定辦理，如幼兒與家長確有需求，應適時提供必要協助及審慎核對藥袋與家長託藥單等內容的記載。