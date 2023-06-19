新北幼兒園餵藥案延燒數日，國民黨台中市議員羅廷瑋表示，他先前不多做發言，原因就是此案有太多不理性的民眾以偏概全，如今幼教總會號召幼兒園及教保人員暫時停止餵藥行為，讓他感嘆說最擔心的事情果然發生了。

羅廷瑋指出，幼師之所以會有餵藥行為，主要是受委託，若有問題應該要查清藥品來源，而非持續針對餵藥的單一行為，要求綠營停止政治操作，避免對產業蒙上黑影，甚至抹滅幼師們的熱情。

羅廷瑋提到，他長期在議會持續為幼教產業發聲，支持從體制去改善低薪、過勞及師生比等問題，但政府一直在追求幼稚園降低收費，卻沒有任何的配套來保護業者與老師，「我們當然要全力守護孩子，但是別忘了那個陪在孩子身邊整整半天的老師也很重要」。

「小羅最擔心的事情發生了！」羅廷瑋今（19）日在臉書感嘆說，如今傳出幼稚園老師不餵藥了，希望檢調單位儘快釐清事情真相，讓社會大眾不再有疑慮。