「中華民國幼教聯合總會」推行「生病不入校、老師不餵藥」行動，「雲林縣幼兒教育發展協會」19日表示為了避免餵藥紛爭，將配合總會，暫停教保人員幫幼兒餵藥。1名幼兒園老師說，停止餵藥讓老師們都鬆了一口氣，因為很多先進國家的幼兒老師是不幫忙餵藥的，因此將跟進總會的不餵藥行動。

「雲林縣幼兒教育發展協會」理事長趙梅梅說，不餵藥是幼兒園老師普遍的心聲，部分家長也對此心存疑慮，最近餵藥風波紛紛擾擾，老師都很擔心自己會遇上，所以在餵藥風波尚未釐清前，將先暫停幫幼兒餵藥。

趙梅梅說，新北的餵藥風波已造成全國很大影響，在這個情況下，為避免家長不安，還是先不要餵藥。目前這個問題很難釐清，有可能是醫藥方面的問題，甚至可能是家長帶錯藥了，這些都要調查清楚。

「中華民國幼教聯合總會」總會長廖文秀，也是雲林縣麥寮鄉卡爾蕎幼兒園負責人，她指出，園內每班每天至少有5名幼兒要餵藥，老師壓力很大，停止餵藥是希望在這波政治口水下保護老師，現在孩子吃藥情況很普遍，因父母都上班，希望幼兒園幫忙餵藥。

廖文秀提到，之前曾發生家長誤拿去光水當成藥讓孩子帶到幼兒園，還好老師打開藥瓶後聞到氣味怪怪的，沒有餵孩子。希望相關單位能擬定完善的餵藥規定，否則一旦發生問題，老師便須面對各種壓方。

至於教育部有相關託藥規定，廖文秀說，幼兒園餵錯藥要被罰，但並沒有強迫一定要餵藥，教育部的態度也是由學校與家長協商，很多國家是把餵藥與打針放在同一等級的醫藥行為，所以不會要求幼兒園老師餵藥。