中華民國幼教聯合總會發表聲明，表示已請會員暫時停止幼兒園、教保人員餵藥行為，幼教聯合總會總會長廖文秀強調，此呼籲只是暫時性，待新北幼兒園事件水落石出釐清就會恢復，且聲明非強制力，目的是要捍衛老師的尊嚴，也保護孩子健康，如幼兒園所或老師仍要幫忙餵藥，總會予以尊重，也會要求務必符合規定，畢竟不餵藥不犯法，餵藥卻可能觸犯法律責任。

「第一線老師都炸鍋了」，廖文秀說，新北幼兒園事件發生後，媒體報導似乎把幼教老師汙名化，讓老師非常難過和喪氣，甚至已有離職潮出現，這股離職潮有別以往，主要是部分老師的父母主動要求自己的孩子離職或不要從事幼教工作，因為環境太危險、太恐怖！一不小心就可能觸法，直言，不只孩子的父母想保護自己的孩子，老師的父母也想保護他們的孩子。

廖文秀說，很多歐美國家把餵藥等同打針等醫療行為，反而對台灣幼兒園協助餵藥感到不理解，雖然政府發出原則要「三讀五對」，包括核對處方箋等，但老師畢竟不是醫療人員，餵藥對老師是很大的工作負擔，一旦沒有核對清楚，就可能犯法。

廖文秀說，新北市事發酵到現在，對第一線教幼從業人員打擊信心非常大，甚至已經是一種羞辱，尤其部分人士以政治操作為目的，把老師當犧牲品在打，讓大多數老師感到無辜、不明就理和憤怒，身為總會，當然要表現立場來捍衛，雖然會有壓力、招來漫駡和誤解，還是要承擔起來，希望一切回歸教育的本質，專業和善良。

另有不具名幼兒園老師痛批，新北事件還沒查清楚，就被操作成這樣，只會導致老師和家長間的不信任感，尤其辛苦幼教老師替幼兒把屎把尿，還背負不明之冤，老師一點人權尊嚴都沒有。

嘉義市幼教學會理事長王秋華表示，總會發聲明是要表達老師很辛苦，不該被汙名化，確實有老師心情因單一事件受到影響，但嘉義地區還沒有家長針對用藥有所疑慮，加上嘉義市政府已建立指引，相信多數幼兒園仍會配合餵藥。