新北市幼兒院餵藥案持續延燒，新北市教育局、衛生局今（13）日至新北市議會進行專案報告。針對全國矚目的兒虐爭議事件，新北市長候友宜終於出面接受質詢，時代力量發言人余佳蒨批評，侯友宜的說明依舊是避重就輕、未釐清重點爭議，再度上演侯式GPT，再度證明「侯侯做代誌」只是空話。

余佳蒨指出，新北市教育局及衛生局提出的專案報告，針對家長通報1999專線時間點與市府說法不一、管制藥品從何而來、事發過程教室內的監視器畫面消失，以及攸關全體新北市孩童生命安全的議題，竟是閉門會議等上述爭議之處，完全沒有進行實質調查和說明，報告內容制式又敷衍，完全是藐視議會、愚弄社會大眾。

余佳蒨表示，新北幼兒園餵藥事件發生至今已超過一個月，新北市府先是反應過慢而後處理過程更是荒腔走板。余強調，保障每個孩子安心長大，是國家的責任，更是政府不能忽視的任務，身為新北市長、國民黨總統參選人的侯友宜，即使操縱輿論試圖卸責、濫用教育人員充當圍事，都無法阻止家長們追求真相的決心，更無法掩蓋侯友宜罔顧幼童生命安全，「侯侯做代誌」只是空話的事實。