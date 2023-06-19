近期因新北幼兒園案風波影響，國民黨總統參選人侯友宜的民調數字有所震盪，引發各界熱議。媒體人黃揚明指出，TVBS近半年4次總統民調中，民進黨政黨支持度首次超過國民黨，，國民黨支持者趨向不表態、轉表態中立或支持其他政黨，可能是侯友宜、朱立倫最該緊張的。而侯友宜歷次的國民黨支持者支持度為：1月74％、3月63％、5月80％、6月73％，也顯示侯友宜的國民黨內支持度不夠強，這一直都是侯友宜的罩門。

「TVBS民調還有一個觀察點。」黃揚明今(19日)在臉書發文指出，這次民調是T台近半年4次總統民調中，民進黨政黨支持度首次超過國民黨的。就一向被視為對藍營友善的T台民調而言，國民黨支持者趨向不表態、轉表態中立或支持其他政黨，可能是侯友宜、朱立倫最該緊張的。

黃揚明提到，以下為幾次T台民調政黨支持度數據：2023/6月，民進黨22％、國民黨20％、民眾黨15％。2023/5月，民進黨22％、國民黨23％、民眾黨12％。2023/3月，民進黨24％、國民黨25％、民眾黨13％。2023/1月，民進黨22％、國民黨24％、民眾黨11％。

黃揚明強調，侯友宜歷次的國民黨支持者支持度為：1月74％、3月63％、5月80％、6月73％，也顯示侯的國民黨內支持度不夠強，這一直都是侯的罩門。