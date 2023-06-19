國民黨智庫日前針對能源解方，提出核二核三廠延役的政見，卻傳出國民黨總統參選人侯友宜不同調。侯友宜今天到台大與學生座談，終於鬆口在確保核安的條件下，他支持短期內的能源問題要靠核電延役來解決。

針對能源問題，侯友宜提出兼顧安全、減碳、穩定三大原則的能源比例，在確保核安的前提下，短期因應措施為核電廠延役，中期則逐步降低火力發電比重、降低碳排，從現在天然氣和燃煤的80％，降到主要國家的50-70％標準。

侯友宜也指出，為補足電力缺口，長期是加速發展風力、光電、地熱等再生能源，加上推動氫能與儲能系統以及智慧電網，確保電力穩定、安全、可靠。

他也批評民進黨主席賴清德常常以愛台灣、不愛台灣，親中賣台等意識形態分裂彼此，讓台灣對立加劇，台灣要對外就要團結。

侯友宜也提出他的選戰願景「台灣共好，團結你我，超越世代，不分顏色」。他說他的夢就是跟年輕朋友站在一起，讓青年朋友遠離戰場，進入職場，大家要一起共好。