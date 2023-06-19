國民黨總統參選人侯友宜19日晚上受邀出席台大政治系學會、亞太青年協會舉辦的「校園總統馬拉松」，與在場學生直球對決，針對選情低迷，他表示，現在比賽才剛開始，還在熱身，自己只要設定目標，就會堅持到最後，絕不放棄，「打死不退」。

侯友宜引用動漫《灌籃高手》安西教練名言，高呼「現在放棄了，那比賽就結束了」，他說，自己一步一腳印從基層做起，一路上經過長官、人民支持與肯定，並非橫空出世，沒有跳過任何一個職位。

侯友宜說，自己針對大小事都可以親力親為，這樣的態度不變，他有魄力做事，沒有選票考量， 該做就做，絕對不會讓步，在基層的歷練也完整，跟另外兩黨的總統參選人完全不一樣。

侯友宜強調，在他人生過程中，不管在什麼職位，既然設定目標、講出來，為國家犧牲奉獻義無反顧、在所不辭，這很清楚。就像打仗、槍林彈雨，他絕不退縮，現在是槍林彈雨，箭射向他，但他從來沒有懼怕過，這就是他的人生，只要設定目標就永不放棄，會堅持到最後絕對不放棄，打死不退。