國民黨總統參選人侯友宜19日赴台灣大學演講座談，被國發所同學問到總統蔡英文曾喊的四個堅持時，侯友宜表示，他也有四個堅持，就是堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉，及堅持兩岸和平穩定，這一點，蔡英文總統不敢說出來，他說了。侯友宜也強調，要兩岸和平穩定，除要採取務實交流以外，更重要的是在中華民國憲法、在《兩岸人民關係條例》裡面，產生台灣的共識，根據既有的經驗往前走。

「蔡英文總統講四個堅持，我也講四個堅持！」侯友宜表示，自己所講的四個堅持是：中華民國憲法的維護，民主自由的堅持，人民福祉的堅持，還有一個，就是兩岸和平穩定的堅持。「這一點，蔡英文總統不敢說出來！我說了！」

侯友宜強調，兩岸和平的穩定，才是這個堅持裡面很重要的一個關鍵，這是蔡總統沒有說的。這個堅持要創造兩岸和平的穩定，就跟他剛剛回答中美台關係的問題一樣，除了要採取務實的交流以外，更重要的是在中華民國憲法、在《兩岸人民關係條例》裡面，產生台灣的共識，根據既有的經驗往前走。