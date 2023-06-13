近日各界爆發Metoo風雲，不只媒體人及學者捲入，許多政治人物也遭爆有相關行為，一份網路投票就針對此事進行調查，想知道性騷案件是否會影響民眾的2024總統選票，結果在超過1.6萬人中，有高達67％的民眾坦承會受到影響。

《中時新聞網》YouTube頻道日前發布一份網路投票，截至今（13）日下午2時30分，在3天內吸引超過1.6萬人參與，題目為「層出不窮的性騷擾案件近日在政治圈鬧得沸沸揚揚，這些加害者是否影響你對於2024總統的投票人選決定？」

有高達67％的民眾表態「是，同個黨派的人都差不了多少」，另外有27％的人認為「否，個人私德與總統候選人無關」，最後還有6％的參與者選擇「沒想法／沒意見」。

對此，大部分網友的意見為「公眾人物就該謹言慎行，這是基本價值」、「無風不起浪…物以類聚」、「會更加監督黨的行為，那就是他們最害怕的事情」、「有了權力就想任性不就是現在執政黨的寫照」。

不過也有人持不同意見，說「只看候選人的處理態度，高高提起輕輕放下就大扣分。比起性騷案，詐騙案更影響我對候選人政黨的信任度」、「也不是說整個黨派都是這樣的人，但是這還是會有影響的」、「我不在意那個黨的人犯罪，必竟人多必有害群之馬！但是我在乎的是事情發生後黨的處理態度和效率！」

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