2024總統大選最新民調，支持度方面以民眾黨參選人柯文哲居冠，民進黨參選人賴清德次之，國民黨參選人侯友宜第3。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日表示，「民眾黨這一次要單獨獲勝的可能性，絕對不可能，柯文哲跟目前這些小朋友是沒辦法當選總統的」，引發討論。

《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。吳子嘉18日在網路節目《董事長開講》中表示，「單純看到現在民進黨選舉到現在的方法，就是三腳督要贏的，民眾黨這一次要單獨獲勝的可能性，絕對不可能，這要有很大的策略」。

吳子嘉坦言，「柯文哲現在就是一個人玩，旁邊沒有操盤手跟大咖，他現在就是帶著一堆小朋友在玩，柯文哲跟目前這些小朋友是沒辦法當選總統的，不可能，台灣總統要有很多基本的條件，架構要對」，吳子嘉更說，「這個目前按照民眾黨的某些高級幹部，還在嘲笑國民黨的方式，表示他們敵我關係分不清楚」，最後吳子嘉也強調，民眾黨跟國民黨彼此之間應該要有一個「高虹安模式」，保有雙方的善意，是競合關係，我覺得現在辱罵對方非常不好。