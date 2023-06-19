遭批護航「性騷惡狼」，立委何欣純、林靜儀有話說。

＃Me Too風波持續延，有意參選台中第七選區立委的國民黨文傳會副主委林家興19日質疑民進黨立委林靜儀與何欣純護航性騷惡狼，對此，何欣純批國民黨是雙標黨，「根本不值得回應」。

林家興與台中市議員邱愛珊19日在台中市議會國民黨黨團舉辦記者會，他們表示民進黨＃Me Too風暴持續延燒，從立委、總統府資政到總統文膽等綠營各高官竟都是性騷累犯，民進黨淪為「造狼者」的溫床，而民進黨中二選區立委林靜儀與中七選區立委何欣純，嘴上支持性騷、性暴力的受害者，實際卻與加害者站在一起。

林家興表示，過去國民黨提出檢討公務機關性騷擾申訴流程的提案，林靜儀與何欣純竟投票反對，希望2位立委道歉外，具體對即將要修正的「性平三法」表達意見並支持新增「防吃案」機制。

對此，何欣純下午透過影片表示，國民黨總拿著性騷案檢討別人，碰到自己人涉及性騷卻轉換為輕輕帶過，「雙標黨根本不值得回應」；她身為女性、媽媽，希望未來大里、太平的選戰不要出現只有在選舉才會出現的政治跟騷狂。

林靜儀則質疑，國民黨明年大選是否還要提名傅崐萁、陳雪生參選立委？呼籲國民黨支持民進黨召開臨時會修正「性平三法」。