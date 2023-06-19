國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，外界質疑是不是該捨棄侯友宜，先救國民黨立委選情？對此，國民黨立委江啟臣表示，總統跟立委選舉很難切割，這種論點連存在都不需要存在，現在大家是在同一艘船上，要思考的是怎麼讓船走更快。

江啟臣今天在《千秋萬事》節目中解析民進黨目前選戰策略，就是讓藍白支持度打成差不多，這樣誰都不會服誰，誰也不會去跟對方談和，就不會有藍白合，侯友宜已經被民進黨打3個月，現在看起來打得有效，可以預料接下來又會轉去打柯。

對於北市立委參選人羅智強原本喊出「政黨輪替大聯盟」後又喊卡，江啟臣認為，政黨政治中，政黨支持者當然希望自己政黨贏，不然加入政黨幹嘛？

有網友在留言區喊話「總統不要了，快救立委吧！」對此，江啟臣說，總統跟立委選舉不容易完全切割，尤其合併選舉更難，「不要抱持大船要沉，自己會游泳就會活」的想法。

江啟臣說，他經歷過2016大海嘯跟2020的波浪，他很清楚，自己的政黨候選人跟自己就是生命共同體，很難說捨誰救誰，尤其距離選舉其實還有6、7個月，「這論點連存在都不需要存在」，現在是大家在同一艘船，思考怎麼讓船走更快。

不過江啟臣也坦言，基層的焦慮來得比預期還早，但另一角度想，早點發現也比較好早點處理。對於外界好奇前高雄市長韓國瑜動向，江啟臣透露，韓國瑜相當關心侯友宜選情，昨天韓才把最新民調貼給他，顯見也很憂心。

江啟臣建議侯友宜應該了解自己跟團隊的強項是什麼，不要迷思在別人空戰強，就全力空戰應對，比如說柯文哲是空戰型，但跟國民黨對照起來，他幾乎沒有陸軍，連自己執政過的台北都沒有陸軍優勢，那侯友宜有國民黨龐大陸軍，應該思考如何運用並加上他個人人格特質，像是誠懇做事的人民保母人設，不要掉入對手的圈套裡面，把自己的優勢跟政黨團隊優勢極大化發揮。