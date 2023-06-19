游淑慧、張斯綱欲邀柯文哲站台 李德維嗆：不是被提名就能為所欲為

國民黨台北市立委參選人游淑慧、張斯綱日前提及，會主動爭取民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨議員站台。引來國民黨立委李德維炮轟，國民黨有相關規定，並非提名後就可以為所欲為。游淑慧19日表示，公開理性戰略「可能比較白目」，但要贏就要盡一切辦法，對於無預警被自己人開炮，難過、委屈也無辜，若黨收回徵召也沒有二話。

游淑慧說明，國民黨最大目標就是總統勝選，立委席次極大化，在艱困選區不是為所餘為，而是想盡辦法要逆轉勝，藍白能否合作是非常複雜的議題，希望是黨對黨方式去談，一定會遵守黨的規則。黨中央也要建立規則讓他們遵守，沒有規定也許就代表開放的態度。

游淑慧說，與李德維站在前後方，沒有誰對誰錯，只是視野、心情和求勝慾望都不一樣，對她來說每席的勝選都不是為了個人，而是為了國民黨在立院席次不再弱勢。

她坦言，李德維沒有把專訪看完，只看到片面轉載的文字，就直接開炮，她站在前線突如其來被自己人一炮擊倒，確實有些難過。和李德維有彼此的Line，也常常在內湖碰面，無預警下第一個開炮的不是民進黨立委參選人王世堅，而是李德維，很難過也很無辜。

她說，「當然覺得很委屈」，黨需要徵召她就配合，如果中常會對她的提名有意見或有質疑，當然也只能接受，如果有更強的人、更不為所欲為的人，要來艱困選區，她也沒有怨言，先前可以讓第四選區（內湖、南港），現在同樣可以讓第二選區（士林、大同），對於黨收回徵召，也不會有二話，但現在說這個還太早，仍會繼續經營選區。

游淑慧指出，猜想其他國民黨參選人都是同樣的心情，但「我可能跟斯綱比較白目」，公開理性的戰略問題，觸碰有些人的敏感神經，但後續仍會堅強，要贏就要想盡各種辦法。

游淑慧強調，支持母雞侯友宜責勿旁貸，是責任也是道義，一定會和侯友宜聯合競選，不是站台而是聯合競選，雖然找很多有影響力的人站台，但唯一會聯合競選、拉聯合看板的母雞只有侯友宜。