國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大演講座談，雖已有台大國發所同學提問，但仍有人抗議主持人立委陳以信沒點到台大同學，爆發口角。侯友宜被不約而同問到，為了促成政黨輪替，是否願意犧牲小我禮讓？他強調，就好像每一次在槍林彈雨底下，他從不會害怕，現在雖然風言風語的箭射向他，他從來沒有懼怕過，他的人生只要設定目標，即使為國家犧牲奉獻，也義無反顧在所不辭。所以他會堅持到最後，絕對不放棄。

「民調的部分我回答一下，你剛剛問，如果民調低，你要不要放棄嘛？」侯友宜表示，在他人生的過程當中，不管在哪一個職位，做任何事，既然設定了目標，而且講出來，為國家犧牲奉獻，義無反顧，在所不辭。

「這很清楚喔！就好像每一次在打仗的時候，槍林彈雨底下，我永遠不會害怕！」侯友宜強調，現在是風言風語，箭射向他，他從來沒有懼怕過，這就是他的人生。「我的人生，只要設定目標，我就永不放棄！」這就是他的態度，所以他會堅持到最後，絕對不放棄。「打死不退，對！」