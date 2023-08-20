建設局表示，目前改善達82座，預計至今年底前將再改善完成12處。（建設局提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府推動美樂地計畫「陽光公廁」政策，將男女廁間比從1比3提升為1比4，台中市議員陳俞融指出，全市164座有公廁的公園中，達到陽光公廁計畫目標的只有52座，僅改善3成。建設局表示，目前改善達82座，預計至今年底前將再改善完成12處。

陳俞融表示，依照審計處報告指出，市府推動台中美樂地計畫，營造潔淨公廁及共融公園，但女性廁間比率偏低，經查公園管理情形，部分有公廁的公園，公廁比例未達男性及女性廁間1比4比例的陽光公廁通用設計原則，並請市府檢討改善。

陳俞融說，盧市府力推陽光公廁，那就不應有新舊建築大小眼之分，除了新公廁男女廁間比例改善之外，廣大的既有公園公廁也應該要積極改善，否則許多公園公廁現況，不但男女廁間比例差異仍大，公廁環境髒亂、通風及照明不佳等問題也仍待改善，根本無法讓市民感受市府陽光公廁政策帶來的守護與溫暖。

建設局說明，市府自2019年起推動「台中美樂地計畫-陽光公廁」，營造友善潔淨公園公廁及如廁新文化，塑造公廁「不髒、不濕、不臭」，並率全國之先，將男女廁間比1比3提升為1比4，廁間坐蹲比也提至3比2，部分場域人潮較多，男女廁間筆甚至達到1比5，如清水區鰲峰山停車場公園、太平區馬卡龍公園及十全公園。

建設局強調，市府持續投入經費並爭取環保署補助，截至目前合計總投入經費9億8668萬元，其中環保署補助7296萬元，逐年改善公園廁所，目前新闢及既有公廁改善已完工82處公園，預計至今年底前將再改善完成12處，包含后里區后里森林公園、豐原區葫蘆墩公園，會持續投入經費並結合民間力量，積極辦理公園如廁環境改善，提供市民安心舒適的如廁空間。