香港明報報導，恒生指數成分股中，77檔漲，2檔下跌，1檔持平。碧桂園漲12.35％，收報0.91港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌1.19％，收報116.6港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，28檔漲，1檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是華虹半導體，收報20.7港幣，漲8.04％。跌幅最大的是比亞迪電子，收報32.6港幣，跌0.76％。
恒生指數29日收盤上漲353點，漲幅為1.95％，收報18,484點，大盤成交額1,013億港幣，日增0.36％。國企指數上漲140點，漲幅為2.25％，收報6,386點。恒生科技指數29日收報4,234點，上漲2.59％。騰訊、友邦、阿里巴巴貢獻恒指較多。匯控、東方海外、康師傅拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，77檔漲，2檔下跌，1檔持平。碧桂園漲12.35％，收報0.91港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌1.19％，收報116.6港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，28檔漲，1檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是華虹半導體，收報20.7港幣，漲8.04％。跌幅最大的是比亞迪電子，收報32.6港幣，跌0.76％。
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