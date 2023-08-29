香港明報報導，恒生指數成分股中，77檔漲，2檔下跌，1檔持平。碧桂園漲12.35％，收報0.91港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌1.19％，收報116.6港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，28檔漲，1檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是華虹半導體，收報20.7港幣，漲8.04％。跌幅最大的是比亞迪電子，收報32.6港幣，跌0.76％。