恆生科技股指數勁2.1%，成分股普遍上漲，僅瑞聲科技和舜宇光學走低，分別跌3.77%和0.32%。聯想集團漲4.8%，漲幅最大。
零跑飆漲12%，媒體援引消息人士報導，歐洲車廠Stellantis考慮入股一家中國電動車製造商或與之締結業務夥伴關係，零跑是可能的選擇之一。
碧桂園服務暫漲3.3%，儘管惠譽以受到碧桂園影響，將碧桂園服務信評調降至垃圾級，並列入可能進一步調降的觀察名單。碧桂園暫漲1.4%。
受美國債息回落激勵，隔夜美股主要指數全面收高，科技股和晶片股表現尤其強勁，輝達盤後公布的業績再度令人驚豔，其股價大漲帶動AI股盤後齊揚，亦推升美股指數期貨。受此提振，周四香港恆生指數盤中上漲1%，報18027.19點。國企股(H股)漲1.1%，為6183.33點。
恆生科技股指數勁2.1%，成分股普遍上漲，僅瑞聲科技和舜宇光學走低，分別跌3.77%和0.32%。聯想集團漲4.8%，漲幅最大。
零跑飆漲12%，媒體援引消息人士報導，歐洲車廠Stellantis考慮入股一家中國電動車製造商或與之締結業務夥伴關係，零跑是可能的選擇之一。
碧桂園服務暫漲3.3%，儘管惠譽以受到碧桂園影響，將碧桂園服務信評調降至垃圾級，並列入可能進一步調降的觀察名單。碧桂園暫漲1.4%。
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