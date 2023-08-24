恆生科技股指數勁2.1%，成分股普遍上漲，僅瑞聲科技和舜宇光學走低，分別跌3.77%和0.32%。聯想集團漲4.8%，漲幅最大。

零跑飆漲12%，媒體援引消息人士報導，歐洲車廠Stellantis考慮入股一家中國電動車製造商或與之締結業務夥伴關係，零跑是可能的選擇之一。

碧桂園服務暫漲3.3%，儘管惠譽以受到碧桂園影響，將碧桂園服務信評調降至垃圾級，並列入可能進一步調降的觀察名單。碧桂園暫漲1.4%。