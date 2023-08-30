上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞 回堵1公里 08:122023/08/30 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞，回堵1公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向162K、后里路段，今（30日）上午7時49分發生車禍，現場1輛大貨車與3部自小客車發生追撞，事故佔用外線車道，後方車流回堵1公里，高公局提醒用路人小心行駛。 上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞，回堵1公里。(翻攝高速公路1968) 收賄7567萬！營建署貪官張之明養小三、喝花酒 850萬交保 政大女學生遭天降冷氣砸死 犯罪被害補償金額出爐 被狂K太陽穴10分鐘 男傷重路倒不治 狠心同事裝傻「不認識」 #后里 #追撞 #北上 #國1 #大貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1南向路段又出事！岡山段6車連環撞 回堵6公里 16:432023/08/28 社會 勇嬤開車急看孫！擋風玻璃突遭鐵片砸破 「貼滿透明膠帶」再上路 12:282023/08/23 社會 國1高架南下圓山段3車追撞 下班車潮嚴重回堵 17:552023/08/23 社會 國1竹北路段車禍 1男到院前心肺功能停止 09:142023/08/26 社會 史陶沙科技獲准進駐中科后里園區 21:542023/08/28 財經 法度假天堂坑殺遊客！一桌低消17萬 給1.7萬小費還被嫌不夠 10:072023/08/23 國際 特斯拉男自動輔助駕駛 煞停不及撞事故車 爆連環撞害1命 16:472023/08/21 社會 國道1新營交流道北上出口擬增匝道 年底提中央審議 20:292023/08/29 生活 「蘇拉」颱風生成！最新路徑曝 下周北上襲台 15:402023/08/24 生活 天外飛來水桶騎士急煞 後方機車險追撞 怒持「安全帽追擊」 09:222023/08/28 社會 泰山壓頂！大貨車急煞追撞5車 上噸H鋼滑落砸中保時捷 23:402023/08/26 社會 BMW台64追撞路邊工程車燒成火團 轎車駕駛「腦漿溢出」慘死 12:232023/08/24 社會 國1汐止段貨櫃車追撞中巴 韓籍旅行團10人輕傷 16:062023/08/28 社會 機車與大貨車碰撞 21歲騎士慘遭輾過當場死亡 09:492023/08/29 社會 國1五楊高圓山段遊覽車「火燒車」 濃煙沖天人員驚逃 11:512023/08/25 社會 短裙妹騎車路口好心禮讓 結局讓人超心疼 10:232023/08/24 社會 機車雙載未戴安全帽 猛撞路邊大貨車 1男1女當場慘死 22:362023/08/28 社會 花蓮死亡車禍！轎車失控衝對向撞翻大貨車 駕駛送醫不治 09:082023/08/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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