國道1號北向162K、后里路段，今（30日）上午7時49分發生車禍，現場1輛大貨車與3部自小客車發生追撞，事故佔用外線車道，後方車流回堵1公里，高公局提醒用路人小心行駛。

上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞，回堵1公里。(翻攝高速公路1968)
上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞，回堵1公里。(翻攝高速公路1968)
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