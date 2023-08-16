群創光電驚爆桃色醜聞！一位已婚許姓處長今（16）日突然自爆長期婚外情，坦承同時劈腿3女，對象包括公司供應商、客戶。消息傳出後，引發其他網友熱議。有網友在PTT上發問，不知道這場桃色糾紛是否會影響群創股價，有人笑回，「股價要噴惹」，也有人擔心，明天股價會不會出現暴跌。

回顧整起事件，群創光電一名已婚許姓處長在臉書自曝婚姻觸礁，長期以來與公司供應商、客戶亂搞男女關係。許男詳列與自己有染的3名女性資訊，更曝光對方的性癖好，還直言拍下的性愛影片多到1小時都刪不完。

相關新聞在PTT股票板引起熱烈討論。有網友表示，「原來這陣子面板在跌這個，確實是利空消息。因為這間接證實了面板產業內部作已經閒置到可以主管級別的職員可以到處玩到處約砲了，可見慘業窘境」。

對於此事是否會對群創明天股價造成影響，有人笑回，「明天漲停」、「訊號來了，偷情噴！！！」、「明天市價買不到了， 一切的一切預告在先」，也有人指出，「七月營收面板都月減，就是訊號了」。