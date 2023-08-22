輝達本周四凌晨（台灣時間）將公布第二季財報，可說是全球關注焦點，不少台股投資人更是搶先進場押注AI族群。然而，有國外分析師發現，納斯達克100指數的MACD指標釋出技術性的「賣出」訊號，暗示科技股接下來可能出現一波下跌。

Business insider報導，投資機構Fairlead Strategies分析師Katie Stockton表示，納斯達克100指數MACD指標在上周五一度出現「賣出」訊號，這是自從去年11月11之後第一次出現的狀況。

Katie Stockton解釋，「科技股接下來可能會出現一波下跌，市場也會進行幾周的盤整，這項指標代表的是回檔。」事實上，納斯達克100指數近期走勢疲弱，光是8月就已經下跌6%，Katie Stockton提到，關鍵支撐落在13,834 點，比目前的水準還要下殺6%，需要密切注意。

輝達的財報究竟能否抵抗市場逆風，尤其利率仍維持高點，短時間內沒有鬆綁貨幣政策的跡象，周一美國十年期國債殖利率更是升到4.35%，創下2007年以來的新高。

Katie Stockton分析指出，「我認為這就是修正，應該會產生買入機會，對於這種波動而言，算是非常正常的時間點，長期趨勢已經逐漸往上，第四季可能會有一些優勢，雖然持續的時間不會太長。」