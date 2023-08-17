群創光電已婚許姓處長昨天突自爆長期婚外情，對象包括公司供應商、客戶共3女，消息曝光後立刻引發熱議。有網友好奇問「真的有女業務為了業績跟老男人上床？」知情人士一面倒「廢話」、「超多！遇過很多女業務為了訂單不擇手段」，甚至有人點名「醫院超多」。

一名網友在批踢踢發文表示，以前都聽說藥廠黑絲女業務為了業績跟醫生上床，另外還聽過賣高級車或賣保險的業務也有類似潛規則，「本來以為是都市傳說，但處長這樣自己爆料，黑絲業務為了業績跟老男人上床是不是真的啊？」

貼文一出引發討論，許多知情人士直言「很多，所以少碰這種當老婆」、「一堆吧！只是要先有錢跟有閒」、「抽佣夠多怎麼沒有」、「以前有認識一個保險業務，他的已婚主管就是」、「已婚的更會玩」、「因為大部分男人都靠下面決定事情」。

也有不少網友點名「醫院超多」、「醫院真的不少」、「你要不要聽聽藥廠業務和醫生的故事」、「電子廠／藥廠，女業務比例高不是沒理由的。」

針對群創許姓處長自爆婚外情、睡3女一事，群創回應「對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。」