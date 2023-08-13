台中市東區大智國小側門旁的駐車彎常見違停，導致托嬰中心家長接送孩子不方便，市議員陳雅惠呼籲市府協調適合的接送方式。(陳雅惠提供)

台中市東區大智國小托嬰中心，平時家長及師生都從大智國小側門出入，但因該門鄰近學校駐車彎，經常有民眾在此違規停車，引發安全爭議，有家長向市議員陳雅惠陳情，盼警方加強取締，同時協調適合的接送、停等方式。台中市府社會局17日將安排現場會勘，商討適合家長接送幼兒的方式。

大智國小托嬰中心為公設民營，陳雅惠說，日前有住在東區的民眾陳情，因托嬰中心的主要出入口為大智國小側門，且該處未畫設停車格，平時只提供家長接送孩子，因此臨停不能超過3分鐘，且怠速期間人不能離開車子，使得併排、違停等情況嚴重，托嬰中心的家長接送孩子相當不方便且危險。

陳雅惠說，該名許姓民眾希望警方能加強取締違停情況，同時學校能提供臨時停車證，供家長接送孩子時辨識。

社會局表示，對於家長希望學校提供可入校的臨時停車證，因考量學童安全問題，暫時仍不開放入校，將請公托以電話或即時通訊軟體聯繫的方式與家長溝通，加速接送時間，另也將於17日邀相關單位會勘，研議適合的接送停等方式。