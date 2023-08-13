知名女星張柏芝18歲時演出周星馳電影《喜劇之王》，精緻美麗的五官與纖細身材，立刻得到不少關注度，即使出道已經25年依舊維持著凍齡美貌，近年她依舊在演藝圈相當活躍，參與不少綜藝節目及直播帶貨，最近她露面現身活動，同框小8歲女星張馨予，看來年輕相差無幾，也有網友挖出她的舊照震驚：「完全沒變」。

張柏芝日前出席品牌活動，只見她將頭髮優雅盤起，以一身羽毛洋裝亮相，可看出不僅皮膚光滑又白皙，更毫無毛孔和皺紋，狀態超頂讓人難以相信她已經43歲，且纖細勻稱的身體曲線更是令人想不到她竟是一位3寶媽，絲毫不輸給身旁35歲女星張馨予。

而張柏芝和謝霆鋒有過一段6年婚姻，在張柏芝恢復單身後，2018年被爆出秘密生下第三胎小兒子Marcus，但她一直很保護小孩隱私，連生父身分都未公布；直到2021年7月有一名網友於機場巧遇張柏芝帶著3兒子，捕捉到戴著口罩的Marcus，眉目和2哥哥神似，網瘋猜生父該不會就是謝霆鋒。

不過，在Marcus生父被認為就是謝霆鋒時，有粉絲跳出來表示，謝霆鋒早就出聲闢謠，「我亦只是Lucas和Quintus的爸爸」，否認跟Marcus有血緣關係，所以Marcus生父到底是誰，也是許多粉絲好奇多年的謎。