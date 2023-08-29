台東縣政府考量東部幹線運能增加，自辦返鄉專車訂票率下降，決定明年起停辦「台東縣返鄉專車服務」。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

中秋月圓人團圓，台東縣政府主辦的中秋返鄉專車預計8月31日凌晨開賣，另由於城際列車EMU3000型投入，載運量增加，縣府自辦專車售票率已降至7成，因此今年中秋節後，將停辦「台東縣返鄉專車服務」，回歸台鐵局辦理鐵路輸運作業。

台東縣政府表示，今中秋節返鄉專車票，於台鐵購票系統的銷售時間訂於8月31日零時開放訂票，提供樹林至台東1列車次以及中秋節後返工專車台東到樹林1列車次，每列車372座位。

返鄉專車(樹林至台東)為9月28日17時38分普悠瑪6178車次；返工專車(台東至樹林)為10月1日15時普悠瑪6177車次，台鐵購票系統將於112年8月31日零時開放訂票(台鐵局訂票網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query)。

凡國民身分證字號為V開頭、設籍台東縣或上開兩者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

台東縣府交通及觀光發展處指出，縣府自2008年起編列預算，向台鐵包列專車提供民眾服務。但由於台鐵自2021年底城際列車EMU3000型投入服務，此列車單一列次增加153個座位數，相較於以往普悠瑪號或太魯閣號列車，增加約45％的座位，大幅提升東部幹線運能，經評估成本與服務考量，決定明年起停辦「台東縣返鄉專車服務」。

交觀處進一步說明，縣府的包列專車已完成階段性任務，未來返鄉專車將會再回歸台鐵服務，另外提醒民眾，「台東縣政府年節返鄉專車」即將於今年中秋節後落幕，未來不再辦理各年節返鄉專車服務，歡迎欲搭乘末代專車的鄉親把握機會及早訂票。