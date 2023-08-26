男星敖犬（莊濠全）參加節目《模范棒棒堂》奪冠出道，和小煜、威廉、阿緯、小傑、王子組成男團Lollipop，陸續參演許多電視劇、綜藝，而他去年公開認愛空姐「發發」，屢屢在社群平台上公開放閃，近日敖犬悄悄更改簡介，兩人關係也更上一層樓。

敖犬日前悄悄把社群平台上的工作聯繫人改成女友發發，並發布限時動態表示：「我的窗口就是我女朋友，有事找我就找我女朋友，有錢找我賺就找我女朋友。」除了戀人身分之外變成工作夥伴，可見相當信任彼此。敖犬先前也曾透露新計畫，打算和女友一起開立YouTube頻道，未來已有許多規劃，而敖犬在演藝圈多年，幕後技能也不差，攝影、打光、剪接都能一手包辦，工作上親力親為。

敖犬過去曾在《小姐不熙娣》中講述與女友相識的經過，女方小時候是他的粉絲，偶然坐飛機時遇到，敖犬說對女友發發的第一印象是眼睛很大，交換了社交帳號後就沒有再聯絡，直到三年後敖犬發了一個冰淇淋的限動，發發剛好很喜歡因此聊上，兩人也迅速產生好感，女方很在意見面的感覺想約出來，但敖犬當時認為自己身材發福，希望可以減重成功再約見面，還請媽媽幫忙準備健康餐，直到收到《小姐不熙娣》的通告，發發當天來探班，錄影結束後敖犬就在去聚會的途中和發發告白，之後兩人一同上節目，敖犬更現場求婚女友，甜蜜氛圍羨煞旁人