華航（2610）即日起招募桃園機場運務員，預計延攬逾70名新血，11月中下旬陸續報到，因應旅遊市場復甦及新機引進計畫；同時正進行修護人員招募，全年持續開放培訓機師報考，為擴展航網及機隊更新計畫，目前整體客運班次已恢復至疫前約8成。

此次招募航空服務人員桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備2021年9月25日（含）以後的多益600分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。華航網站報名期間自即日起至8月27日止，通過書面資料審核者，將於9月9日初試，9月17日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快將於11月中下旬陸續分批報到受訓。

華航繼去年底睽違三年首次招募機場運務員，今年再度釋出相關職缺，並擴大徵才計畫，陸續完成客服、航務簽派員、人資、會計、客艙組員、資訊人員等招考，現正進行修護人員招募，報名時間至8月24日止。

華航以「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」六大策略主軸，打造優質的職場環境，設有完善職務培訓和多元的職涯規劃，獲2023亞洲最佳企業雇主獎，入選知名求職網調查 2023畢業生最嚮往企業之一，並連續7年獲臺灣指數公司納入「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股，追求獲利增長的同時，華航亦重視公司永續治理與精進。