桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在90秒內完成臂力爬竿5公尺。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在90秒內完成110磅挺舉不著地3次。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，依到測人數錄取率近三成，其中不乏健身教練，還有其他單位的消防員也想轉換環境前來報考。

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在90秒內完成110磅挺舉不著地3次。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在18分鐘內完成3000公尺跑步。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司為因應機場部份消防救護人員退職，及未來第三航廈、第三跑道人力需求，將招募13名新進消防人力，起薪為3萬6510元，不限科系都可報考，26日進行第一階段的體能測驗，分別有五個項目，包括3000公尺跑步18分鐘內完成、90秒內完成110磅挺舉不著地3次、40秒內完成100公尺50公斤負重跑步、90秒內單槓引體向上3次，以及在90秒內完成臂力爬竿5公尺等項目。

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在90秒內完成臂力爬竿5公尺。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在90秒內完成110磅挺舉不著地3次。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司將招募13名新進消防人力，26日舉行體能測驗，有49位到場參加測試，第一階段的體能測驗，分別有五個項目，報考人員須在90秒內完成110磅挺舉不著地3次。（陳麒全攝）

桃園機場消防隊分隊長洪英傑表示，今年報考人數有59位，但今天體測到考實到人數有49位，這次預計招募13位，因應退休撥補人員為主，未來會因應第三航廈及第三跑道陸續招募。

洪英傑指出，桃園機場消防工作特質和一般的消防員不同，桃園機場消防工作需要因應瞬息萬變的災害現場，也要因應航空器搶救以及機上人員的緊急救護。

第二次來報考的黃泓軒表示，本身是健身教練，消防員的工作和自己能力跟職位符合，想做不同領域的轉換，也給自己一個期許，另外機場消防員工作相對穩定，不同階段有不同的考量，這次是第二次來報考，上次成績是備取15名，希望這次能順利錄取。

第一次報考的曾治嘉表示，桃機消防員是一份不錯的工作，消防也是需要具有使命感的工作，對這樣的工作非常有興趣，期待能在國門來服務。