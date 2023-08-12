桃捷今年度第2次人才招募於銘傳大學桃園校區辦理，桃捷公司總經理莊英震今也親赴試場，關心考場情形。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司今年度第2次人才招募，今於銘傳大學桃園校區辦理，共計667人報考，爭取69個職缺，錄取率僅10.34％，考場秩序順利，預計31日下午4時於招募官網公告錄取名單。桃捷公司總經理莊英震今也親赴試場關心考場情形，為考生加油打氣，也向負責試務的工作人員致意感謝。

桃捷表示，受疫情影響，近3年桃園機場捷運線搭乘人數下降，財務虧損嚴重，其中員工薪資無法調升，又為了撙節預算，人才流失嚴重，也遇缺不補。今年疫情和緩，從桃園國際機場入出境人潮可預見搭乘人數將跟著回升，桃捷公司於2月12日展開今年度首次招募，為人手不足的司機員做儲備，才陸續在4月起推出5列尖峰加班車，8月11日直達車班距調整為15分鐘一班，車次增多，人力需求大。

桃捷說明，今為第2次人才招募，7月1日1200基北北桃定期票上線，龐大通勤族搭乘，讓機捷短短2個月不到，至8月11日止已有8次單日搭乘人數破10萬人以上的記錄，再加上A22老街溪站7月31日開站營運，各車站懸缺未補的站務人手需求孔急，故在這次招募增開28個站務類組站務人員缺額。

這次考試類別仍為運務、維修、原住民等3大類，試用期滿的起薪從34K至41K不等，視工作性質及職務類別而有異。桃捷提到，今天考場秩序順利，19日下午2時起於招募官網開放查詢筆試成績，28日第2階段口試，31日下午4時於招募官網公告錄取名單，10月起各類組依用人需求陸續通知報到。

桃捷公司期盼，透過這次人才招募，網羅優秀人員共同努力，朝運量提升、服務優化及財務穩健等目標，持續向前邁進。