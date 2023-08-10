2024台灣燈會將在台南舉辦，屆期將有大量國內外旅客湧入，台南市政府農業局辦理農特產伴手禮招募評鑑活動，將嚴選60項「2024台灣燈會農特產伴手禮」，其中精選產品納入「2024臺灣燈會農特產伴手禮盒」殊榮，並於台灣燈會活動現場及觀光客眾多的據點行銷販售。

台南睽違16年舉辦台灣燈會，將以「台南400光年」為題，主展場燈區規畫在台南高鐵特定區；而安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主。另外市府也計畫串聯月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等既有知名燈節，期點亮南台灣。

台南農地幅員面積廣大，農作物各有產期分布，為了讓參與2024年台灣燈會盛宴的國內外觀光客，都能了解台南豐饒的農特產品，市府農業局推出一系列的評選活動，網羅各項優質的產品，讓國內外的觀光客及買家都能簡易地一覽無遺。

農業局說，這次評鑑活動將嚴選60項「2024台灣燈會農特產伴手禮」，其中精選產品納入「2024臺灣燈會農特產伴手禮盒」殊榮，並於台灣燈會活動現場及觀光客眾多的據點行銷販售。

農業局農產行銷科長劉詩彥補充，報名資格為商品在台南的農漁畜產品，含1至3月可販售的生鮮產品及其延伸之加工產品，報名截止日延長至8月31日止，9月8日將公告評鑑結果。