台灣日前宣布退出中美洲議會，外界關注我國在中美洲統合體的地位，外交部拉美司司長鄭力城今天表示，目前不受影響，未來也會持續與中美洲統合體加強合作。至於瓜地馬拉總統當選人阿雷瓦洛，外交部不排除在就職前邀請他來台訪問。

我國目前仍是中美洲統合體的觀察員身分，不過在我被迫退出中美洲議會後，外界關注在統合體的地位是否也會受到影響？

對此，鄭力城今天在外交部例行記者會回應媒體詢問表示，我國觀察員的身份是依據統合體憲章規定，重大議案均須提交外長會議跟元首峰會討論，並採取共識決，我國友邦貝里斯與瓜地馬拉都是統合體會員國，目前我們的參與和地位不會受到影響，未來也會在現有機制上，與中美洲統合體加強合作。

不過瓜地馬拉8月20日才舉行總統、副總統選舉第二輪投票，被視為「親中派」的阿雷瓦洛當選，外界也質疑兩國邦誼是否可能生變？

鄭力城表示，阿雷瓦洛在大選期間，已經在公開場合多次表達支持與我國繼續維持友好邦交的立場，我政府也已經透過駐瓜地馬拉大使館向阿雷瓦洛總統當選人致賀，並轉致蔡英文總統的賀函，基於兩國共享的價值，以及傳統友好的邦誼，我們政府將會與新政府在既有的良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作。

至於是否比照副總統賴清德出訪巴拉圭參與總統就職典禮的模式，派人參與瓜地馬拉新任總統的就職典禮？他說，在過去一段時間以來，我們都有適當的安排高層前往參與祝賀，外交部也希望尋這個往例來做安排，會適時向外界作說明。

對於瓜地馬拉的總統當選人，是否也會比照巴拉圭新任總統在就職之前邀請他到台灣訪問？鄭力城表示，我們不排除有這樣的可能性，也會表達這樣的意願。

他說，我們也會向阿雷瓦洛表達歡迎他在就職前來台訪問，實際了解我們目前跟瓜國從事各項合作的現況，同時也讓他清楚的了解我們未來持續跟他深化兩國合作的意願。